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Детей без COVID-прививки могут не допускать в школу: в Минздраве сделали заявление

Автор: Тетяна Самарук

В Украине детей могут не допускать в школу и другие учебные заведения, если они не имеют прививки от коронавируса.

Об этом новый главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью изданию LIGA.net.

Как рассказал Кузин, в Украине последние вспышки инфекционных болезней были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Также он добавил, что важно одновременно с обязательной вакцинацией внедрять ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации и усиливать ответственность за подделку справок о вакцинации.

"Я бы учитывал решение Верховного суда о не допуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учебные заведения детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат или что”, - рассказал Кузин.

Обязательная прививка для взрослых

Кроме того, главный санврач рассказал о COVID-прививках для взрослых. По словам Кузина, определенная часть взрослого населения должна проходить вакцинацию в обязательном порядке.

Кузин говорит, что прививка от всех основных болезней должна быть обязательной: также он добавил, что последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Ранее мы сообщали, что вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу.

Также В Минздраве пояснили, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации.

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