Допомога сім'ям з дітьми: як отримати продукти, ліки, засоби гігієни та необхідні речі

Український благодійний фонд "Постраждалі діти війни" почав прийом заяв на цільову допомогу сім'ям, які постраждали внаслідок війни. Ця гуманітарна допомога надається у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, ліків та іншими необхідними речами, які необхідні для належного життя.
Як подати заявку та отримати необхідні речі - читайте у матеріалі Styler.
Благодійний фонд "Діти війни" надає цільову допомогу постраждалим родинам, які мають дітей. Фонд шукає спонсорів, які мають можливість допомогти відповідно до запиту. Варто зазначити, що фонд надає допомогу у всіх містах України.
Отримати підтримку можуть:
Благодійний фонд запустив нову програму допомоги для українців (скріншот)
Для отримання допомоги необхідно заповнити анкету за цим посиланням. В анкеті потрібно вказати такі дані:
Як отримати допомогу від благодійного фонду (скріншот)
Після заповнення усіх пунктів анкети натисніть "відправити" і Фонд буде шукати спонсора, якій зможе закрити ваші потреби. Для додаткової інформації: info@childrenofthewar.org
До речі, раніше ми писали про те, хто зможе отримати допомогу у розмірі 600 доларів.
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