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Допомагає виявити патології: яке безкоштовне обстеження проводять немовлятам в Україні

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П'ятниця 12 травня 2023 11:21
Допомагає виявити патології: яке безкоштовне обстеження проводять немовлятам в Україні В Україні безкоштовно проводять неонатальний скринінг (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні безкоштовно немовлятам проводять неонатальний скринінг. Обстеження допомагає виявити спадкові та вроджені патології у немовлят.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram.

Що відомо про обстеження

Фахівці кажуть, що раніше в Україні обстеження проводилося на 4 захворювання, а з минулого року - на 21 рідкісне. Для цього у Програмі медичних гарантій передбачено окремий пакет неонатального скринінгу.

Неонатальний скринінг допомагає виявити ризики, а призначення лікування дозволяє запобігти розвитку хвороби та створює всі умови для тривалого і повноцінного життя дитини.

Така послуга в Україні безоплатна та гарантується в рамках Програми медичних гарантій під час пологів у пологових стаціонарах, перинатальних центрах та дитячих лікарнях з неонатологічними відділеннями.

До того ж інформація про те, що скринінг є безоплатним лише для немовлят із підозрою на патологію - невірна.

Під час вагітності переважно визначають ризик хромосомної патології та інших захворювань, які є невиліковними. Розширений неонатальний скринінг дозволяє виявляти у новонароджених рідкісні спадкові або вроджені захворювання, які саме підлягають лікуванню.

Що потрібно для проведення скринінгу

Фахівці кажуть, що для проведення скринінгу, батьки мають надати письмову згоду. На 48-72 годину життя немовляти лікар здійснить забір кількох крапель капілярної крові з пʼяточки дитини та наносить їх на спеціальний тест-бланк.

Далі ці зразки буде передано до спеціальних лабораторій - регіональних центрів неонатального скринінгу, де й проходить дослідження.

Важливо, що з батьками зв’яжуться лише у випадку необхідності повторити обстеження або у разі підтвердження патології у немовляти.

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