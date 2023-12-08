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Допомагає уникнути ГРВІ? Нутриціолог розповіла всю правду про вітамін С

Нутриціолог розвіяла міфи про вітамін С (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Необхідним антиоксидантом природного походження, який важливий для людей є вітамін С. Він настільки важливий для організму, що довкола його вже складають легенди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

В які міфи не варто вірити

Вітамін С захищає від ГРВІ

Багато хто думає, що вітамін С потрібно приймати у великих кількостях, щоб стимулювати імунітет та знижувати ризик захворіти на ГРВІ. Однак, це міф.

Варто знати, що при надходженні в організм великих доз вітаміну С знижується його всмоктування в кишківнику, а надлишки швидко виводяться.

Найбільше вітаміну в апельсинах

Найкраще джерело вітаміну С лимони та апельсини - це міф.

Насправді цитрусові багаті на аскорбінову кислоту, але вони далекі від першого місця. Лідери за вмістом вітаміну С: шипшина, солодкий перець та чорна смородина.

Вітамін С знижує ризик раку

Міфом також вважається, що прийом вітаміну С допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Нутриціолог каже, що не існує доказових наукових досліджень, які хоч якось підтверджували взаємозв’язок між гіповітамінозом вітаміну С та ризиком розвитку онкології.

Норма вітаміну С

Денна норма вітаміну С відрізняється:

  • для жінок - 75 мг
  • для чоловіків - 90 мг
  • для дітей 5-8 років - 25 мг
  • діти 8-13 років - 45 мг
  • підлітки 14-18 років - 65-75 мг

Додавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі.

 

Раніше лікар називала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів.

Також ми писали, в якому випадку можна змінювати сімейного лікаря.

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