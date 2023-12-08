Допомагає уникнути ГРВІ? Нутриціолог розповіла всю правду про вітамін С

В які міфи не варто вірити

Вітамін С захищає від ГРВІ

Багато хто думає, що вітамін С потрібно приймати у великих кількостях, щоб стимулювати імунітет та знижувати ризик захворіти на ГРВІ. Однак, це міф.

Варто знати, що при надходженні в організм великих доз вітаміну С знижується його всмоктування в кишківнику, а надлишки швидко виводяться.

Найбільше вітаміну в апельсинах

Найкраще джерело вітаміну С лимони та апельсини - це міф.

Насправді цитрусові багаті на аскорбінову кислоту, але вони далекі від першого місця. Лідери за вмістом вітаміну С: шипшина, солодкий перець та чорна смородина.

Вітамін С знижує ризик раку

Міфом також вважається, що прийом вітаміну С допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Нутриціолог каже, що не існує доказових наукових досліджень, які хоч якось підтверджували взаємозв’язок між гіповітамінозом вітаміну С та ризиком розвитку онкології.

Норма вітаміну С

Денна норма вітаміну С відрізняється:

для жінок - 75 мг

для чоловіків - 90 мг

для дітей 5-8 років - 25 мг

діти 8-13 років - 45 мг

підлітки 14-18 років - 65-75 мг

Додавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі.