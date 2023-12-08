Допомагає уникнути ГРВІ? Нутриціолог розповіла всю правду про вітамін С

Необхідним антиоксидантом природного походження, який важливий для людей є вітамін С. Він настільки важливий для організму, що довкола його вже складають легенди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
Вітамін С захищає від ГРВІ
Багато хто думає, що вітамін С потрібно приймати у великих кількостях, щоб стимулювати імунітет та знижувати ризик захворіти на ГРВІ. Однак, це міф.
Варто знати, що при надходженні в організм великих доз вітаміну С знижується його всмоктування в кишківнику, а надлишки швидко виводяться.
Найбільше вітаміну в апельсинах
Найкраще джерело вітаміну С лимони та апельсини - це міф.
Насправді цитрусові багаті на аскорбінову кислоту, але вони далекі від першого місця. Лідери за вмістом вітаміну С: шипшина, солодкий перець та чорна смородина.
Вітамін С знижує ризик раку
Міфом також вважається, що прийом вітаміну С допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань.
Нутриціолог каже, що не існує доказових наукових досліджень, які хоч якось підтверджували взаємозв’язок між гіповітамінозом вітаміну С та ризиком розвитку онкології.
Денна норма вітаміну С відрізняється:
Додавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі.
Раніше лікар називала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів.
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