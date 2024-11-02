Допомагає схуднути та корисна для серця: дієтологи назвали найкориснішу кашу

Хороше джерело клітковини

Дієтолог івсянка - це цільне зерно з високим вмістом клітковини, особливо розчинної. Коли ви їсте розчинну клітковину, то травлення сповільнюється, що також може збільшити відчуття ситості.

Кишківник працюватиме краще

У вівсі міститься розчинна клітковина певного типу, яка називається бета-глюкатин. Вона утворює в кишківнику консистенцію, яка нагадує гель.

Цим бета-глюкатин підтримує роботу шлунково-кишкового тракту та допомагає полегшити випорожнення. Якщо поєднувати вівсянку з різними джерелами нерозчинної клітковини (наприклад, ожина, неочищені яблука, горіхи), можна подвоїти ефект від її вживання.

що починаючи свій ранок з вівсянки, ви також приносите багато користі серцю. Завдяки високому вмісту клітковини ця каша допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, а ще стабілізує рівень цукру в крові та знижує високий кров'яний тиск.

Саме це відіграє неостанню роль у мінімізації ризиків розвитку серцевих захворювань.

У 100 г вівсяних пластівців містять 26% добового споживання вітаміну В1, 6% вітаміну В6, 6% вітаміну Е, 2% вітаміну В3.

Продукт містить близько 65% від добового споживання фосфору, 31% магнію, 24% заліза, 22% цинку, 2 % калію, 4% кальцію.

Допомагає прожити довше