Допомагає схуднути та корисна для серця: дієтологи назвали найкориснішу кашу

Вівсянка - це не лише легка та ситна страва для сніданку. Вона також містить багато вітамінів та навіть може захистити від деяких хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Хороше джерело клітковини

Вживання вівсяної каші щодня може допомогти досягти рекомендованої щоденної норми споживання клітковини у 28 г.

Одна підготовлена ​​чашка вівса містить 4 г клітковини, що становить 14% добової норми поживних речовин. Такі добавки, як насіння чіа, льону, горіхи та ягоди, ще більше підвищать вміст клітковини.

Довге відчуття ситості

Дієтолог Емілі Данкерс розповіла, що в івсянка - це цільне зерно з високим вмістом клітковини, особливо розчинної. Коли ви їсте розчинну клітковину, то травлення сповільнюється, що також може збільшити відчуття ситості.

Основний тип розчинної клітковини, що міститься у вівсі, називається бета-глюкан. В ін позитивно впливає на сприйняття насичення.

Також варто додати до вівсяної каші інші ситні інгредієнти, такі як білки, жири, такі як горіхи, які часто залишають людей ситими на години.

Допомагає схуднути

Споживання вівсяної каші може підтримувати відчуття ситості, що може запобігти переїданню зайвих калорій протягом дня.

Дієтолог Тріста Бест розповіла, що численні клінічні дослідження показали, що овес відіграє роль у профілактиці ожиріння та зниженні маси тіла.

Кишківник працюватиме краще

У вівсі міститься розчинна клітковина певного типу, яка називається бета-глюкатин. Вона утворює в кишківнику консистенцію, яка нагадує гель.

Цим бета-глюкатин підтримує роботу шлунково-кишкового тракту та допомагає полегшити випорожнення. Якщо поєднувати вівсянку з різними джерелами нерозчинної клітковини (наприклад, ожина, неочищені яблука, горіхи), можна подвоїти ефект від її вживання.

Контроль рівня цукру в крові

Вживання вівсяної каші щодня може допомогти контролювати рівень цукру в крові, оскільки в ній багато клітковини. Це допомагає уповільнити швидкість, з якою вуглеводи з раціону потрапляють у кров, роблячи рівень цукру в крові більш рівномірним протягом дня.

Користь для серця

Лікар-дієтолог Маккензі Берджесс розповів, що починаючи свій ранок з вівсянки, ви також приносите багато користі серцю. Завдяки високому вмісту клітковини ця каша допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, а ще стабілізує рівень цукру в крові та знижує високий кров'яний тиск.

Саме це відіграє неостанню роль у мінімізації ризиків розвитку серцевих захворювань.

Джерело поживних речовин

Вівсяна каша - це багата поживними речовинами їжа, яка містить необхідні вітаміни та мінерали, такі як марганець, фосфор, магній і залізо.

У 100 г вівсяних пластівців містять 26% добового споживання вітаміну В1, 6% вітаміну В6, 6% вітаміну Е, 2% вітаміну В3.

Продукт містить близько 65% від добового споживання фосфору, 31% магнію, 24% заліза, 22% цинку, 2 % калію, 4% кальцію.

Допомагає прожити довше

Вівсяна каша є однією з найкращих продуктів з точки зору довголіття. О вес може допомогти зменшити ризик аутоімунних захворювань, хвороб серця та навіть збільшення ваги.