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Росіянка відмовилася говорити з батьком, який потрапив у полон ЗСУ: шокуюче відео розмови

Донька російського військового відмовилась з ним розмовляти у полоні (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти кожного дня чинять злочини проти українців. До того ж коли вони потрапляють у полон Збройних сил України, то з ним навіть відмовляються розмовляти їхні рідні. Зокрема, донька окупанта заявила, що взагалі не хоче спілкуватись з батьком.

Відео опублікував журналіст Володимир Золкін у Telegram.

Самі росіяни розвіюють популярний міф російської пропаганди про те, що вони "своїх у біді не кидають".

Саме у цьому переконався полонений російський солдат, з яким у скрутний момент відмовилася спілкуватися рідна донька.

На запитання журналіста, чи бажає росіянка поспілкуватися із батьком, вона лаконічно відповіла: "Ні, дякую".

На відео видно, що окупант лише засмучено спостерігав за тим, що його доньці абсолютно байдуже, чи живий її батько та в якому він стані.

До того ж дівчина на початку розмову, коли дізналась, що її батько в полоні, взагалі не хвилювало це, вона почала говорити про зовсім інші речі. Це ще раз доводить байдужість росіян навіть до своїх рідних.

 

Раніше ми повідомляли, що російський окупант розповів про вбивство українського військового, який був готовий здатися в полон.

Також читайте, як Україна утримує полонених росіян і що вони говорять про війну.

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росіяни