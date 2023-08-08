Росіянка відмовилася говорити з батьком, який потрапив у полон ЗСУ: шокуюче відео розмови

Самі росіяни розвіюють популярний міф російської пропаганди про те, що вони "своїх у біді не кидають".

Саме у цьому переконався полонений російський солдат, з яким у скрутний момент відмовилася спілкуватися рідна донька.

На запитання журналіста, чи бажає росіянка поспілкуватися із батьком, вона лаконічно відповіла: "Ні, дякую".

На відео видно, що окупант лише засмучено спостерігав за тим, що його доньці абсолютно байдуже, чи живий її батько та в якому він стані.

До того ж дівчина на початку розмову, коли дізналась, що її батько в полоні, взагалі не хвилювало це, вона почала говорити про зовсім інші речі. Це ще раз доводить байдужість росіян навіть до своїх рідних.