Донька Сумської спростувала чутки про сексуальне насильство та зробила відверту заяву: "Складний досвід"

Що каже Борисюк

Вийти на зв’язок знову Ганна вирішила після того, як побачила, що у пресі невірно зрозуміли її попередні слова та стали заявляти в заголовках про сексуальне насильство, з яким їй нібито довелося зіштовхнутися під час навчання в університеті.

Нагадаємо, наразі одного з викладачів цього вишу звинувачують у сексуальних домаганнях, а тому деякі публічні люди коментують ситуацію та навіть діляться власним досвідом.

Зокрема, Борисюк говорила про те, що навчання для неї було непростим, адже морально їй було складно. Однак деякі ЗМІ вирішили "роз’яснити" ситуацію по-своєму, і тому акторка втрутилася, аби розставити всі крапки над "і".

"У зв’язку з чутками, що з’явилися, хочу пояснити: ніякого сексуального домагання не було. Ситуація стосувалася психологічного тиску, і я не вважаю за правильне спотворювати факти. Будь-які заяви мають ґрунтуватися на правді, а не на емоціях чи чутках", - заявила молодша донька Сумської.

Заява Ганни Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Борисюк зауважила, що досвід був доволі навчання складним, але важливим, і вона вдячна своєму викладачу Юрію Висоцькому за "цінну школу життя", хоч в ній і були неприємні моменти.

"Я не дозволю спотворювати факти і перебільшувати ситуацію на благо чиєїсь цікавості", - підкреслила знаменитість.

Заява Ганни Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Окрім того, колега Ганни, акторка Христина Свірчевська, також висловилася про всю цю ситуацію. Вона підтвердила слова Борисюк та запевнила, що ні про яке сексуальне насильство тут не йдеться.

"Ми розмовляли про все відверто і багато, як справжні друзі, і жодного разу я не чула від неї скарг на те, що Юрій Пилипович її сексуально домагався. Наскільки я знаю, Висоцький не торкнувся цієї дівчини і пальцем. Проте не можу не сказати, що, заради об’єктивності, Ганнуся говорила, що їй важко навчатися в даній майстерні через психологічний тиск", - зазначила Христина.

Заява колеги Ганни Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Що Борисюк казала раніше

Ганна на тлі нинішнього секс-скандалу в університеті зазначила, що "живе з болем, який переслідує її і досі". Зробити таку заяву вона вирішила після відео, яке оприлюднила у мережі одна з колишніх студенток вишу та звинуватила в сексуальних домаганнях Висоцького. Через це ЗМІ невірно зрозуміли її слова та заявили про подібне.

Окрім того, у минулих заявах донька Сумської зазначала, що Карпенка-Карого з усіма його порядками слід ліквідувати.

"Мораль цього університету не підлягає вивченню. Вивчені мають бути способи швидкої ліквідації подібних "навчальних епідемій", щоб забезпечити безпеку студентів, які проносять отримані травми крізь життя без розуміння свого "я". Я себе там втратила, відчула той морок, до якого навіть прикипіла, перейшла у фазу вічного сну, від якого неможливо було прокинутися. Так, це жорстка школа життя, у якомусь сенсі я обнулилася там", - писала акторка.

Ганна Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Що відомо про нинішній секс-скандал у Карпенка-Карого

Нещодавно одна із дівчат звинуватила режисера, директора і художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, а також викладача у Карпенка-Карого, у сексуальних домаганнях. Наразі продовжується розслідування цієї справи, але зірки, зокрема представники театру, не мовчать та висловлюють думки з цього приводу.