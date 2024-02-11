Донька Скрябіна назвала свою версію смерті батька: "З бабусею про це не говорили"

26-річна Барбара Кузьменко - єдина донька відомого співака Кузьми Скрябіна, який трагічно загинув 2 лютого 2015 року. Дівчина рідко дає інтерв'ю та небагато розповідає про своє життя, але нині вона сказала, чи вважає, що смерть батька була випадковістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Барбари, яке вона дала виданню OBOZ.UA.
Відомо, що матір Скрябіна неодноразово казала, що не вважає смерть сина випадковістю. Жінка не вірила у те, що життя музиканта обірвалося через ДТП. Але донька артиста, як виявилося, має власну думку.
"Я вважаю, те, що сталося з моїм татом, - це фатальна випадковість. Ми з бабусею про це не говорили, я їй ніколи не озвучувала свою версію. Просто кожен з нас має свою думку про те, що відбулося 2 лютого 2015 року", - заявила Барбара.
Нині донька Скрябіна працює косметологом (фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko)
Окрім цього, Барбара розповіла, що кожного року вона переживає непростий день. На роковини смерті батька вона пригадує трагедію.
"Кожен рік друге лютого - це дуже непростий день для нас усіх. У думках починаєш повертатися до того страшного дня, коли сталася трагедія. Я стараюся зранку піти в церкву, щоб побути там наодинці зі своїми думками, із собою", - розповіла донька Скрябіна.
"За можливості збираємося родиною. До пандемії ходили до церкви, що розташована поруч з будинком бабусі та дідуся. Там проводилася заупокійна служба. А звідти йшли на цвинтар", - додала вона.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Потап розсекретив своє місцеперебування та заговорив про "шлях до Перемоги".