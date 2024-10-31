Донька Полякової відверто розповіла про перший секс: "Мені було не страшно"

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Маша, яка раніше зізналася, чи отримує гроші від батьків на розвиток музичної кар'єри, поділилася враженнями про свій перший досвід інтимних стосунків.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю 19-річної дівчини Славі Дьоміну.
На запитання інтерв'юера, чи потрібно до першого сексу готуватися, Маша відповіла, що, скоріше за все, морально.
"Якщо тобі не страшно, то чому б ні. І мені було не страшно. Я так хотіла цього", - поділилася дівчина.
Потім вона зазначила, що все ж таки перший досвід був не дуже вдалим.
"Все було дуже швидко... З його боку", - наголосила Полякова.
Потім Дьомін запитав, чи говорила вона про це з батьками, зокрема, із зірковою мамою.
"Я не говорила до, я сказала після. У нас з мамою була якась дуже швидка розмова. Я тоді їхала на концерт Rammstein. І мама запитала: "У тебе, до речі, вже було?". І я така: "Так". Ну і гаразд", - розповіла співачка.
Також вона зазначила, що ця розмова трапилася приблизно череза півроку після першого інтимного досвіду.
Дьомін у свою чергу запитав, чи готова Маша Полякова до дітей. На що співачка відверто сказала, що вона сама ще дитина і не готова ставати мамою.
"Емоційно я ще не доросла", - чесно зізналася вона.
Маша - старша донька української співачки Олі Полякової, яку вона народила у шлюбі з Вадимом Буряковським. Їй 19 років.
Дівчина робить кар'єру співачки під псевдонімом Mary Poppers. Вона поєднує навчання у музичному коледжі Берклі у Британії та музичну освіту у Національній музичній академії імені Чайковського (навчається на композитора).
Дівчина має хлопця, який працює в ІТ-сфері, і він уже встиг купити квартиру. Молоді люди збираються там жити вдвох. Разом пара вже близько 8 місяців.
Маша знайома з його батьками, вони - лікарі. Водночас зіркова мати Оля Полякова повністю приймає її вибір.
Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/marypoppers1)