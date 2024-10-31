Донька Полякової відверто розповіла про перший секс: "Мені було не страшно"

На запитання інтерв'юера, чи потрібно до першого сексу готуватися, Маша відповіла, що, скоріше за все, морально.

"Якщо тобі не страшно, то чому б ні. І мені було не страшно. Я так хотіла цього", - поділилася дівчина.

Потім вона зазначила, що все ж таки перший досвід був не дуже вдалим.

"Все було дуже швидко... З його боку", - наголосила Полякова.

Потім Дьомін запитав, чи говорила вона про це з батьками, зокрема, із зірковою мамою.

"Я не говорила до, я сказала після. У нас з мамою була якась дуже швидка розмова. Я тоді їхала на концерт Rammstein. І мама запитала: "У тебе, до речі, вже було?". І я така: "Так". Ну і гаразд", - розповіла співачка.

Також вона зазначила, що ця розмова трапилася приблизно череза півроку після першого інтимного досвіду.

Дьомін у свою чергу запитав, чи готова Маша Полякова до дітей. На що співачка відверто сказала, що вона сама ще дитина і не готова ставати мамою.

"Емоційно я ще не доросла", - чесно зізналася вона.

Хто така Маша Полякова

Маша - старша донька української співачки Олі Полякової, яку вона народила у шлюбі з Вадимом Буряковським. Їй 19 років.

Дівчина робить кар'єру співачки під псевдонімом Mary Poppers. Вона поєднує навчання у музичному коледжі Берклі у Британії та музичну освіту у Національній музичній академії імені Чайковського (навчається на композитора).

Дівчина має хлопця, який працює в ІТ-сфері, і він уже встиг купити квартиру. Молоді люди збираються там жити вдвох. Разом пара вже близько 8 місяців.

Маша знайома з його батьками, вони - лікарі. Водночас зіркова мати Оля Полякова повністю приймає її вибір.

Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/marypoppers1)