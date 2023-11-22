UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Донька відомого актора Лілі-Роуз Депп показала гарячі домашні фото

Донька Джонні Деппа показала відверті фото (фото: instagram.com/lilyrose_depp)
Автор: Юлія Любченко

Лілі-Роуз Депп досить часто ділиться цікавими та відвертими фотографіями. Вони можуть бути професійними, а можуть бути й зроблені в домашніх умовах, як, наприклад, останні.

Про те, які саме сміливі фото показала дочка Джонні Деппа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Лілі.

Лілі-Роуз Депп показала звабливі фото у домашній атмосфері 

Нині Лілі 24 роки, вона достатньо доросла, для того, щоб робити все, що забажає. Навіть відверті фотокартки у соціальних мережах, де її тіло бачать мільйони людей і кожен має свою думку. 

Хоча дивуватися нічому, адже дівчина є акторкою та моделлю і для її життєвого образу мати відверті фото - це норма. 

Днями Лілі виклала в соціальній мережі Instagram фото, де вона позує у прозорій кофтинці бежевого кольору з чорним комірцем та окантовкою рукавів і скрізь цю кофтинку повністю видніються груди Роуз, але це її не бентежить, адже фото в мережі. 

Також дівчина одягла мега коротку спідницю на запах білого кольору, що більше нагадує елемент спідньої білизни та білі високі гольфи. 

Свій дуже відвертий лук Лілі доповнила відкритими туфлями на підборах і великою гумкою для волосся, яке, до речі, було акуратно зібране у пучок. 

Донька Джонні Деппа показала відверті кадри (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Донька Джонні Деппа вирішила не робити макіяж, а постати перед камерою більш натуральною.

А ось фоном для таких кадрів слугує кухня домівки, в якій живе Роуз. На фото видно й холодильник, й шафи для посуду і побутових речей, бокали, вази, кулер з водою та навіть каструлю, яка стоїть на плиті і в якій щось готується, адже горить вогонь. 

Варто зазначити, що зазвичай Лілі публікує гарно оброблені фотокартки з професійних фотосесій для різних світових брендів, які зачаровують, але іноді акторка вирішує зробити свій професійний контент різнообразним, який теж викликає бурхливі емоції у фоловерів.

Донька Джонні Деппа показала відверті кадри (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Раніше ми писали про те, що Эмбер Херд показала рідкісне щемливе фото з донькою.

Також читайте наш матеріал про те, що Кендалл Дженнер стала обличчям світового бренду і показала спокусливі фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джонни Деппзвезды шоу-бизнеса