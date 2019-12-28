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Под Донецком умерла девочка после визита к стоматологу: детали трагедии

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 21:59
Под Донецком умерла девочка после визита к стоматологу: детали трагедии
Девочка умерла после визита к стоматологу (Коллаж РБК-Украина)

В реанимации Донецкой области умер ребенок после визита к стоматологу

В Донецкой области умерла шестилетняя девочка после визита к стоматологу. Она скончалась в реанимации города Славянска от сердечной недостаточности. У ребенка была анафилактическая шоковая реакция. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Малышка умерла 27 декабря поздно вечером, несмотря на усилия врачей спасти ребенка.

"По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины", — сообщили в прокуратуре.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент в Донецкой области правоохранители выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка после лечения у стоматолога.

Как мы ранее писали, под Одессой на младенца вылили кипяток и в результате сильных ожогов ребенок умер. Трагедия произошла в многодетной семье в одном из сел Захаровская района

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