Под Донецком школьницы избили девочку и загнали без одежды в водоем

Сообщается, что инцидент произошел в городе Торецк (Бахмутский район) 4 апреля.

При этом школьницы снимали свои действия на камеру мобильного телефона, выкладывая это в соцсети. Правда позже это было удалено.

"14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила раны лица и головы", - говорится в сообщении.

Сейчас происшествие расследует Бахмутская окружная прокуратура. Относительно правонарушительниц начато уголовное производство по части 2, ст. 126 УК Украины.

Правоохранители продолжают досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства случившегося.