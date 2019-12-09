В Донецке оккупантам преподнесли патриотический привет от ВСУ (фото)

В Донецке неизвестные повесили на жилой дом плакат с поздравлением с Днем ВСУ. Также на нем написано, что город ждет освобождения от российской оккупации. Об этом факте на своей странице в Facebook напсиала журналист Елена Рыковцева, которая поддерживает Украину. По ее словам, фото ей прислала подруга из Донецка, которая там живет.

"У меня на Фейсбуке есть друг из Донецка, которая вообще очень много сил кладет на то, чтобы объяснять людям, живущим на мирных территориях Украины, что в так называемой "ДНР" вовсе не сплошь "ватники" и "сепары", что это не было их выбором, та "власть", которая там правит сегодня, что они ждут свободы от бандитов, они ждут нормальной жизни с остальной Украиной. Она постит вот такие фотографии", - написала Рыковцева.

В Донецке преподнесли сюрприз боевикам (фото: facebook.com/elena.rykovtseva)

Также россиянка выразила надежду, что на встрече в нормандском формате, которая проходит 9 декабря в Париже, президент Зеленский сможет договориться с Путиным о прекращении войны.

"Ну и дай бог Зеленскому хоть что-то сделать сегодня в Париже для моего друга. Для мира в Донбассе, для одной большой неделимой Украины", - подитожила Рыковцева.

В комментариях люди выразили свои мысли по поводу фото.

Что может Зеленский, если даже западные лидеры гнутся перед бандитом из подворотни?

Я не верю, что там много проукраинских людей, думаю, что где-то около 75% за Россию. Надо было Пете не сдавать Луганск и Донецк, когда там вообще кучка военных была.

73% проголосовали против войны с Россией, за переговоры. Те кто сейчас выходит в очередной раз на Майдан проиграли с разгромным счётом. Им что непонятно? Время их ушло.

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