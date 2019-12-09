В Донецке оккупантам преподнесли патриотический привет от ВСУ (фото)

В оккупированном Донецке людям напомнили о Дне ВСУ
В Донецке неизвестные повесили на жилой дом плакат с поздравлением с Днем ВСУ. Также на нем написано, что город ждет освобождения от российской оккупации. Об этом факте на своей странице в Facebook напсиала журналист Елена Рыковцева, которая поддерживает Украину. По ее словам, фото ей прислала подруга из Донецка, которая там живет.
"У меня на Фейсбуке есть друг из Донецка, которая вообще очень много сил кладет на то, чтобы объяснять людям, живущим на мирных территориях Украины, что в так называемой "ДНР" вовсе не сплошь "ватники" и "сепары", что это не было их выбором, та "власть", которая там правит сегодня, что они ждут свободы от бандитов, они ждут нормальной жизни с остальной Украиной. Она постит вот такие фотографии", - написала Рыковцева.
Также россиянка выразила надежду, что на встрече в нормандском формате, которая проходит 9 декабря в Париже, президент Зеленский сможет договориться с Путиным о прекращении войны.
"Ну и дай бог Зеленскому хоть что-то сделать сегодня в Париже для моего друга. Для мира в Донбассе, для одной большой неделимой Украины", - подитожила Рыковцева.
В комментариях люди выразили свои мысли по поводу фото.