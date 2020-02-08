В Донецке "МГБшник" устроил массовое убийство: отмечал день "МВД ДНР"

В оккупированном Донецке произошло массовое убийство - боевик из автомата Калашникова расстрелял четверых человек, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сами "ДНРовцы" сообщают в сети, что расправу учинил сотрудник "Министерства госбезопасности". Мужчина убил троих местных "правоохранителей" и еще таксиста.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Чулковка на окраине захваченного боевиками Донецка 5 февраля. Сегодня информацию подтверждают "Донецкие новости" со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что сотрудник "МГБ" отмечал с "милиционерами" в кафе "Шурави" на Пролетарке "День следственных органов МВД ДНР". В определенный момент между ними возник конфликт, который закончился массовым убийством.

После того, как "МГБшник" расстрелял из автомата работников "МВД" и таксиста, он якобы выстрелил и в себя.

Известный блоггер с ником Necro Mancer пишет в Twitter подробности происшествия, приводя информацию с местных пабликов. Убийцей называют Виктора Москаленко (Сафаряна), а его жервами стали Роман Юдин, Григорий Мажерович и Игорь Тараненко, а имя таксиста в настоящее время не называется.

В оккупированном Донецке "МГБшник" расстрелял сотрудников "МВД" и таксиста, после чего совершил суицид (Фото: twitter.com/666_mancer)

В Донецке "МГБшник" устроил массовое убийство (Фото: twitter.com/666_mancer)

Отметим, что около месяца назад в оккупированном Куликово Донецкой области боевик расстрелял "сослуживцев" из своей роты. По данным разведки, 6 января накануне Рождества террорист в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара во время дежурства на одной из передовых позиций в окопе открыл огонь по своим же.