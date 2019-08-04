На Донбассе убили сына одного из главарей "ДНР" (фото)

В оккупированном Донецке убили сына вице-мэра неподконтрольной Украине Макеевки Игоря Андриенко рэпера Егора "Борзини". Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Сына "министра" Игоря Андриенко, донецкого рэпера Егора "Борзини" застрелили ночью с 29 на 30 июля 2019 года. При этом данное убийство не имеет никакого отношения к взрыву машины на улице Куприна.

Егор "Борзини" (фото: twitter.com/666_mancer)

Стоит отметить, что отец погибшего находится в базе "Миротворец". С 15 марта 2016 года Игорь Андриенко был назначен и. о. "министра" транспорта "ДНР".

Напомним, что на Донбассе ликвидировали "легенду ДНР". Он также известен по позывному "Смс". При этом настоящее имя боевика - Сергей Евсеев. Он родом из Шахтерска, где все еще проживает его мать.

Ранее сообщалось, что Боевик "ДНР" сбежал из оккупированных территорий со своей семьей и сдался СБУ. Сергей Лукьяненко не только передал СБУ важные сведения, но и стал двойным агентом украинских спецслужб. В данное время суд закрыл против него криминальное производство, а так бы ему грозило тюремное заключение от 8 до 15 лет.

Мы также писали о том, что в Москве на улице зарезали боевика "ДНР". Словесная перепалка с другим мужчиной стоила террористу жизни. При этом боевик находился в состоянии алкогольного опьянения.