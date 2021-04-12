На Донбассе убили молодого защитника Украины: погиб под прицельным огнем

Сегодня, 12 апреля, на Донбассе убили 24-летнего Ярослава Карлийчука. Парень был родом из села Черепковцы, которое находится в Черновицкой области.
Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
Защитник Украины служил в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Коломые. Героя будут хоронить в его родном селе. Дата прощания будет названа позже.
"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.
Ярослав Карлийчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлийчук)
Пользователи сети также прокомментировали его смерть.
Напомним, возле Золотого боевики смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика. Ему тоже было 24 года.
Ранее на Донбассе медик вытянула раненного бойца из-под пулеметного обстрела.