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На Донбассе убили молодого защитника Украины: погиб под прицельным огнем

Автор: Styler

Сегодня, 12 апреля, на Донбассе убили 24-летнего Ярослава Карлийчука. Парень был родом из села Черепковцы, которое находится в Черновицкой области.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

Защитник Украины служил в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Коломые. Героя будут хоронить в его родном селе. Дата прощания будет названа позже.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Ярослав Карлийчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлийчук)

Пользователи сети также прокомментировали его смерть.

  • Соболезнования родным. Царство небесное и вечный покой. Герои не умирают;
  • Покойся с миром герой. Земной поклон! Сердце разрывается от боли на куски. Соболезнования родным;
  • Вечная память героям. Соболезнования родным;
  • Царство небесное;
  • Вечная память погибшим воинам Украины!!! Соболезнования родным, близким и семье!!!

Напомним, возле Золотого боевики смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика. Ему тоже было 24 года.

Ранее на Донбассе медик вытянула раненного бойца из-под пулеметного обстрела.

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