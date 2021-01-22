На Донбассе пуля снайпера убила морпеха Александра Отрепьева: запомните его таким (фото)

На Донбассе убили морепеха Александра Отрепьева (коллаж РБК-Украина)

На Донбассе за 2021 год произошло второе убийство нашего военного. Пуля снайпера попала в бойца 36-ой отдельной бригады морской пехоты Александра Отрепьева.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от снайперского ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш собрат старший морпех Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", — говорится в заявлении.

Побратимы высказали соболезнования семье погибшего бойца и оставили номер карты для тех, кто хочет помочь материально семье, которая осталась без кормильца.

Карта 4731 2191 2200 9586 (брат Сергей).

На Донбассе погиб морпех Александр Отрепьев (фото: facebook.com/36obrmp)

Отметим, что Александру было всего 28 лет. Журналистка Анастасия Нагорная опубликовала трогательный пост у себя на Facebook, после прочтения которого трудно сдержать слезы.

"Если представить, как это каждый раз происходит, то можно с ума сойти. Утром к маме стучат в дверь и говорят, что ее Саши больше нет. Мама уже знает, значит и вы можете и должны знать. Морской пехотинец Александр Отрепьев. 28 лет. Погиб накануне на Приазовье. Второй погибший от действий оккупантов в 2021 году. У него есть различные фото, но мне нравится эта. Наверное, надо запоминать людей вот такими", - написала Анастасия.

От пули снайпера погиб Александр Отрепьев (фото: facebook.com/natasya.nagorna)

Как мы ранее писали, возле Гнутово убили украинского военного, Украина обратилась в ОБСЕ.