На Донбассе продолжаются вражеские обстрелы: что известно

17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения. Об этом в социльной сети Facebook сообщают на странице Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в посте.

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Уточняется, что пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка, рядом с Широкино, Павлополем, вблизи Васильевки.

Также совершались обстрелы в районе оперативно-тактической группировки "Север": рядом с населенным пунктом Орехово и Луганск.

С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Враги не первый раз пытаются обмануть украинских военных, используя запрещенное оружие. Так, 5 января врагом был совершен обстрел позиций вблизи населенного пункта Водяное минометами калибра 82 мм.

Напомним, что бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра.Предположительно, Свинарев скончался от тяжелых ранений 19 ноября 2019 года в Приазовье. Известно, что боевик родился 4 февраля 1982 года в Макеевке Донецкой области.