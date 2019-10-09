На Донбассе погиб украинский военный: фото героя

Вчера, 8 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военный Андрей Батин, который служил в Мариупольской бригаде. Об этом сообщает сайт города Черноморска, ссылаясь на заявление начальника отдела взаимодействия с правоохранительными органами Николая Малого.

Погибшему было 39 лет, и он жил в Черноморске, который находится в Одесской области.

Андрей Батин с семьей (фото: 04868.com.ua)

По словам Малого, в данные момент выясняются все обстоятельства гибели защитника Украины. При этом он отметил, что все готовы оказать помощь семье погибшего бойца.

Андрей Батин с семьей (фото: 04868.com.ua)

Напомним, что всплыли новые подробности странной гибели волонтера и его семьи в Курахово Донецкой области. По словам правоохранительных органов, могло произойти самоубийство. Полиция считает, что между супругами произошла ссора на почве ревности, после которой мужчина подорвал гранату, которая убила его вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что на Донбассе от вражеского обстрела погиб 28-летний украинский воин Юрий Тышик, который отдал свою жизнь за то, что во что верил - за Украину, за свободу и честь народа.

Мы также писали о том, что на Донбассе погиб украинский военный, у которого остался маленький сын. Украинского бойца сразила пуля вражеского снайпера.