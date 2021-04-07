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На Донбассе погиб ребенок: в ОБСЕ назвали причину страшной трагедии

Автор: Анна Шиканова

В поселке Александровское на неподконтрольной Украине территории Донбасса погиб 5-летний мальчик. РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность к гибели ребенка. Мониторинговая миссия ОБСЕ предоставила новые подробности о гибели мальчика.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 6 апреля.

Представители ОБСЕ поговорили по телефону с бабушкой мальчика и выяснили, что на момент гибели ребенка она находилась в доме. Женщина услышала звук взрыва и выскочила на улицу. Там она увидела белый и серый дым.

"6 апреля бабушка мальчика рассказала по телефону команде СММ, что днем 2 апреля ее внук был у их дома на ул. Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что она увидела на улице черный и белый дым. По ее словам, выйдя на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения поблизости. Миссия продолжит уточнять обстоятельства этого случая", - сказано в отчете.

Также ОБСЕ поговорила с работниками морга в Донецке, куда привезли тело ребенка. Специалисты сообщили, что мальчик умер от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Ранее свидетели рассказали, что произошел несчастный случай и взорвалась мина, которую ребенок нашел в гараже.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны имена военных, которые погибли на Донбассе.

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Новости Украины ОБСЕсмерть ребенка
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