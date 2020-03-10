На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ: фото и имя героя

Военный ВСУ Евгений Черных погиб 8 марта в районе поселка Опытное под Донецком после ракетного обстрела боевиками грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил.

Бойцу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко было всего 29 лет. Евгений Черных родился в 1991 году в поселке Райское Херсонской области.

Евгений Черных (фото из соцсетей)

По данным пресс-центре штаба Объединенных сил, террористы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик украинских военных, который двигался к позициям наших военнослужащих в районе поселка Опытное.

После обстрела один боец погиб, а двое остальных получили ранения. Состояние раненых тяжелое, но стабильное. Об этом рассказала пресс офицер 57 ОМБр ВСУ Лидия Василенко. По ее словам, угрозы жизни бойцов нет.

Напомним, что в начале марта в Луганской области боевики жестко обстреляли украинских военных. После обстрела полностью уничтожен грузовик украинской армии, один боец погиб, двое получили тяжелые ранения.

Мы также писали о том, что в первый день весны на Донбассе погиб украинский военный Игорь Гавриляк, который родился в 1986 году и проживал во Львовской области.

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Ранее украинские военные уничтожили боевика "ДНР" Евгения Малаева с позывным "Танк". Террорист был внесен в базу "Миротворца" и известно, что родился в 1980 году. Боевик проживал в российском городе Волгоград, где также живет его семья.

После приезда в Украину он присоединился к боевикам. Знакомые Малаева рассказали, что до войны он увлекался музыкой и хотел выпустить свои песни.