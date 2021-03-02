На Донбассе погиб молодой боец ВСУ: парню было всего 19 лет

В воскресенье, 28 февраля, в зоне боевых действий в Донецкой области погиб 19-летний Андрей Мирча. Он был бойцом 72 ОМБР имени Черных Запорожцев. Парень родом из села Степановки Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.
Об этой трагической новости рассказал заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, сообщает местное издание "Коло".
Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. При этом 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье, которая состояла из 5 детей.
"Грустно... Больно... Теряем лучших сынов Украины... Погиб Андрюша Мирча, житель села Степановки. Вечная память тебе Андрюша. Сочувствие родителям, четырем ученикам нашей школы, меньшим братьям Андрюши... На фотографии слова матери", - написал в сети директор Криворудськой школы, где учатся братья погибшего бойца, Павел Бабарика.
Андрей Мирча (фото: facebook.com/Павел Бабарика)
Пользователи сети также прокомментировали гибель парня.
Напомним, на Донбассе 11 февраля от вражеской пули погиб военный Владислав Лященко. Парню было всего 24 года.
Ранее на Донбассе погиб украинский военный Александр Глушко. Его застрелил вражеский снайпер. Он погиб выполняя боевое задание в районе поселка Зайцево недалеко от Горловки.