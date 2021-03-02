На Донбассе погиб молодой боец ВСУ: парню было всего 19 лет

В воскресенье, 28 февраля, в зоне боевых действий в Донецкой области погиб 19-летний Андрей Мирча. Он был бойцом 72 ОМБР имени Черных Запорожцев. Парень родом из села Степановки Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. При этом 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье, которая состояла из 5 детей.

"Грустно... Больно... Теряем лучших сынов Украины... Погиб Андрюша Мирча, житель села Степановки. Вечная память тебе Андрюша. Сочувствие родителям, четырем ученикам нашей школы, меньшим братьям Андрюши... На фотографии слова матери", - написал в сети директор Криворудськой школы, где учатся братья погибшего бойца, Павел Бабарика.

Андрей Мирча (фото: facebook.com/Павел Бабарика)

Пользователи сети также прокомментировали гибель парня.