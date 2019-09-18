ru
ua

На Донбассе погиб боец "Айдара": фото героя

Новости » Война   

Украинский боец погиб, защищая Украину от врагов

В войне с боевиками на Донбассе 17сентября погиб боец от "Айдара" Владислав Рой. Об этом сообщается на странице батальона в соцсети Facebook.

Отмечается, что "айдаровец" родом из Запорожья, ему 25 лет. Погиб, получив смертельное ранение в результате обстрелов боевиков.

"17 сентября 2019р при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали его побратимы на странице.

Фото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)

В комментариях пользователи сети приносят соболезнования родным героя и пишут теплые слова бойцу.

  • Да, хороший был друг, товарищ, умный собеседник с которым можно было поговорить по душам, жалко что его теперь с нами нет. Вечная память. Пчелка, мы тебя не забудем.
  • Воин! Вечная память!.
  • Боже!! Коли вже перестануть вмирати Наші діти!!!! Як батькам можна пережити смерть своєі дитини???.... Співчуваємо....Пам'ятаємо...
  • Герои не умирают. Вечная память.
  • Вечная память.

Скриншот комментариев (facebook.com/24AIDAR)

Умерли с оружием в руках: на Донбассе погибли два защитника Украины (фото) Осталась жена и трехлетняя дочь: в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех (фото)
Читать все новости