На Донбассе погиб боец "Айдара": фото героя

Украинский боец погиб, защищая Украину от врагов
В войне с боевиками на Донбассе 17сентября погиб боец от "Айдара" Владислав Рой. Об этом сообщается на странице батальона в соцсети Facebook.
Отмечается, что "айдаровец" родом из Запорожья, ему 25 лет. Погиб, получив смертельное ранение в результате обстрелов боевиков.
"17 сентября 2019р при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений погиб Владислав Рой. Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!" - написали его побратимы на странице.
В комментариях пользователи сети приносят соболезнования родным героя и пишут теплые слова бойцу.