На Донбассе погиб 19-летний морпех: отец юного героя снова едет на фронт (фото)

На Донбассе погиб боец ВСУ Артем Козий - за жизнь военнослужащего первого отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского медики боролись больше семи часов.

Об этом рассказали на Facebook-странице 36 ОБрМП.

Воину было только 19 лет.

21 июля в зоне проведения ООС в районе Павлополя Донецкой области Артем получил вследствие плотного вражеского огня многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения. Воина доставили в госпиталь, и несмотря на все усилия врачей матрос скончался.

Козий был родом из города Южноукраинск под Николаевом.

"Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся казак, мы отомстим!" - написали побратимы юноши.

19-летний морпех Артем Козий погиб на Донбассе (фото: twitter.com/mil_in_ua)

В комментариях к сообщению отец молодого морпеха Евгений Козий написал, что сыну могло бы скоро исполниться 20 лет. В сети скорбят о гибели защитника Украины и выражают соболезнования его родным и близким.

фото: скрин facebook.com/36obrmp

"На фотках они обычно улыбаются. Как будто знают что-то такое, чего нам никогда не узнать... Ты не говорил мне, что твой сын подписал контракт. Не говорил, не хвалился. Ты пять лет там, в проклятых донбасских степях, а он вот только недавно стал морпехом. А вчера его не стало. Ты сильный человек, хороший воин и порядочный мужчина. И ты должен сегодня с этим справиться. Со всем, что на тебя навалилось. Потому совсем скоро тебе опять надо ехать туда. Теперь это кровная месть. Южноукраинск, принимайте своего Героя. Светлая память Артему", - написала Натка Кабаровская в Facebook, выразив скорбь из-за гибели юного морского пехотинца, чей отец также на фронте защищает Украину от оккупантов.

фото: скрин поста facebook.com/natka.kabarovska

Гибель Артема Козия стала уже восьмой потерей украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что 20 июля на фронте погиб молодой украинский морпех, который только 3 месяца назад женился.

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