На Донбассе оккупанты попались в засаду: появилось видео расплаты за жадность

На Донбассе украинские военные устроили засаду на оккупантов и ликвидировали грузовик с боевиками, на котором те намеревались забрать боеприпасы с уничтоженной позиции.

Об этом 18 июня известный волонтер Роман Доник рассказал в своем Facebook.

Также он опубликовал видео операции.

Отмечается, что недавно военные наказали боевиков за нарушение минских соглашений и постоянные обстрелы укреплений "холодноярцев". Бойцы в ответ нанесли удар и полностью уничтожили два 120-мм миномета оккупантов в районе поселка Фрунзе за Бахмуткой в Луганской области.

Тогда волонтер также показывал в сети кадры "ответки".

Видео: Бойцы ООС уничтожили минометы оккупантов из-за обстрелов позиций ВСУ

"Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Их ждали", - написал Доник.

На сегодняшних кадрах показано, как горит КАМАЗ российских наемников, который те отправили забирать БК.

Видео: Оккупанты попробовали забрать боекомплект из разбитой позиции, но получили по зубам

Ранее мы писали о том, что на Донбассе по оккупантам нанесли сокрушительные удары, после чего бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила передали боевикам письменный привет - записку.

Также недавно в сети показали видео, как бойцы ВСУ уничтожили российского снайпера на Донбассе.