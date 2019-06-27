ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе горе-отец держал 6-летнего сына на цепи: шокирующие фото

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 16:21
На Донбассе горе-отец держал 6-летнего сына на цепи: шокирующие фото
Фото: коллаж РБК-Украина

Насилие в семье выявили благодаря профилактическому рейду

Горе-родители измывались над собственным ребенком и держали его на цепи. Вопиющий инцидент произошел в селе Айдар-Николаевка в Луганской области. Как сообщили в пресс-службе полиции, отец 6-летнего мальчика объяснил свои действия "методом воспитания" сына.

Про насилие в семье правоохранители узнали при профилактическом рейде 27 июня, в ходе которого сотрудники ювенальной превенции Новоайдарского отдела полиции совместно с представителями службы по делам детей в этом селе проверяли лиц, склонных к домашнему насилию. Так, в одном из домов перед ними предстала ужасная картина - в коридоре был прикованный металлической цепью к входной двери мальчик. 

Оказывается, в семье из трех человек такое "воспитание" практиковалось уже несколько раз. Отец мальчика рассказывал, что сын не реагирует на его замечания и портит имущество.  

 

Отец держал 6-летнего сына на цепи в Луганской области (Фото: facebook.com/policeLG)

Теперь ребенком занялись медики. За подобные действия у горе-отца могут забрать мальчика - этот вопрос сейчас решают представители службы по делам детей.

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники Ювенальной превенции Луганской области.

На Донбассе горе-отец держал 6-летнего сына на цепи: шокирующие фото

Мальчика могут забрать у отца-изверга (Фото: facebook.com/policeLG)

Ранее мы писали о том, что украинцев просят помочь школьнику из Измаила под Одессой, которому нужно провести операцию по ампутации ноги. Еще в детстве пьяный отец травмировал Пашу, с тех пор он перенес 7 операций, но из-за нехватки денег нужную медпомощь не получил. Теперь ему необходима только такая радикальная мера.

Также сообщалось, что недавно под Житомиром произошло жуткое ЧП - горе-родители убили пятилетнюю дочь и сожгли тело, чтобы скрыть преступление. Жители села рассказали, что восемь лет назад тут также убили человека, пытались расчленить тело и сжечь в печи.

Вывезла умирать в лесу: новые детали трагедии с украинцем в Польше Ребенок утонул на глазах у родителей: детали трагедии в Ужгороде
Новости Украины Луганскполицияпреступленияинцидентдомашнее насилие
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь