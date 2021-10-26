На Донбассе боевики смертельно ранили бойца ВСУ: фото защитника Украины

Во вторник, 26 октября, выполняя боевое задание погиб украинский военный - мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Это произошло в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций.

Об этом сообщается на Facebook-странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, молодой боевик "ЛНР" сдался украинской армии. Парень сам пришел на позиции Королевской бригады с автоматом и попросил убежища.

Выяснилось, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полке, который базируется в оккупированной Кадеевке, на должности механика-водителя. В ряды "ЛНР" его привел отец, когда парню только исполнилось 18 лет.

Мы также писали о том, что украинские военные героически спасли афганские семьи. При этом этого не смогли сделать ни американцы, ни канадцы.