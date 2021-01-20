Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился на военную базу: появилось видео

Дональд Трамп вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме. Он считается президентом до 12:00 по местному времени, после чего в должность главы государства вступит Джо Байден.

Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала он направится на военную базу "Эндрюс", которая находится в штате Мэриленд. Там состоится церемония его прощания. После этого он планирует посетить свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Дональд Трамп c женой покинул Белый дом (фото: Telegram-канал "Украина Online")

Отметим, что Дональд Трамп - 45-й президент США. Он занял пост главы государства 20 января 2017 года. Осенью 2020 года он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп c женой покинул Белый дом (фото: Telegram-канал "Украина Online")

За время его правления Трампу пытались объявить импичмент два раза. Первый раз в 2019 году из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского касательно возобновления расследование против сына Джо Байдена Хантера.

Дональд Трамп c женой покинул Белый дом (видео: YouTube)

Вторая попытка импичмента была организована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, включая 1 полицейского.

Напомним, во время штурма Капитолия смертельное ранение в шею получила Эшли Бэббит, которая была ветераном ВВС США. Около 14 лет она служила в американской армии на должности эксперта по безопасности.

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