"Домовилися мовчати". Актор фільмів для дорослих зізнався, що мав секс з Трінчер

Український блогер і актор фільмів для дорослих, відомий як Леон або "Леон 13", зізнався, що мав інтимні стосунки з Анною Трінчер.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Сергія Луканюка на YouTube-каналі "Уролог Наумчук".
Зі слів блогера, він почав тісно спілкуватися з Трінчер після того, як пішов від дружини, інфлюенсерки Христини Бичкової.
"Я почав нормально спілкуватися з Анею після того, як поїхав з дому. Пройшов період, у нас із Анею було, що ми посварилися. У нас сварка, ми зупинили наше спілкування на таких домовленостях. Вона погодилася", - розповів Леон.
Анна Трінчер і Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)
У масажиста, який на той час перебував у статусі одруженого чоловіка, та співачки відбувся секс. Однак Анна, запевняє Леон, благала його тримати це у секреті.
Зрештою вона зустрілася з колишньою обраницею Сергія і все їй розповіла.
"Для мене інтим не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", - поділився блогер.
Плітки у мережі почалися ширитися після того, як Луканюк знявся в гарячому кліпі артистки "Бар за баром".
Пізніше Леон оголосив про розлучення з Христиною Бичковою. Хейтери почали закидати Трінчер, що все через неї.
Сам блогер запевнив, співачка до його розриву з дружиною ніяк не причетна і між ними лише дружні стосунки.
Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Так, інфлюенсерка в одному зі своїх інтерв’ю заявила, що її обранець після кліпу дуже зблизився з Анною.
Ба більше, за її словами, зірка "марила Леоном" та постійно фліртувала з ним. Однак після їхнього розлучення співачка звернулася до Христини, пообіцявши, що з почуття жіночої солідарності не підтримуватиме з ним зв'язок.