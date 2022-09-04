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В Доминикане россиянка набросилась с оскорблениями на украинку: появилось видео

Фото: Доминиканская республика (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Доминиканской Республике гражданка России осыпала оскорблениями и проклятиями украинку. Женщину пытались увести ее спутники, но она продолжала осыпать ругательствами украинку, которая снимала ее на видео.

Кадры видео начали распространять в сети.

На видео женщина в белом платье ходит, вероятно, по территории комплекса для отдыха, и осыпает проклятиями и оскорблениями в адрес украинцев. Спутники женщины пытаются ее увести, но она возвращается и снова начинает сыпать оскорблениями.

Украинка остается за кадром, но продолжает снимать разъяренную россиянку на видео. А ту совершенно не смущает, что вокруг находятся другие люди, в том числе и маленькие дети, которые видят и слышат эту безобразную сцену.

Ребенок гражданки России пытается утихомирить маму и просит ее остановиться, но женщина продолжает обзывать украинцев.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Стоит отметить, что нападение граждан России на украинцев в разных странах - не редкость. Особенно часто это происходит в курортных местах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил их в фашизме.

А также мы писали о том, что россияне в Европе массово "косят" под украинцев - покупают обложки на паспорт с тризубом и учат украинские приветствия.

Еще мы сообщали о том, что в Кишиневе фанатка "русского мира" устроила истерику из-за того, что ее не пустили в клуб.

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