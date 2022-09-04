В Доминикане россиянка набросилась с оскорблениями на украинку: появилось видео

На видео женщина в белом платье ходит, вероятно, по территории комплекса для отдыха, и осыпает проклятиями и оскорблениями в адрес украинцев. Спутники женщины пытаются ее увести, но она возвращается и снова начинает сыпать оскорблениями.

Украинка остается за кадром, но продолжает снимать разъяренную россиянку на видео. А ту совершенно не смущает, что вокруг находятся другие люди, в том числе и маленькие дети, которые видят и слышат эту безобразную сцену.

Ребенок гражданки России пытается утихомирить маму и просит ее остановиться, но женщина продолжает обзывать украинцев.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Стоит отметить, что нападение граждан России на украинцев в разных странах - не редкость. Особенно часто это происходит в курортных местах.