В Доминикане россиянка набросилась с оскорблениями на украинку: появилось видео

В Доминиканской Республике гражданка России осыпала оскорблениями и проклятиями украинку. Женщину пытались увести ее спутники, но она продолжала осыпать ругательствами украинку, которая снимала ее на видео.
Кадры видео начали распространять в сети.
На видео женщина в белом платье ходит, вероятно, по территории комплекса для отдыха, и осыпает проклятиями и оскорблениями в адрес украинцев. Спутники женщины пытаются ее увести, но она возвращается и снова начинает сыпать оскорблениями.
Украинка остается за кадром, но продолжает снимать разъяренную россиянку на видео. А ту совершенно не смущает, что вокруг находятся другие люди, в том числе и маленькие дети, которые видят и слышат эту безобразную сцену.
Ребенок гражданки России пытается утихомирить маму и просит ее остановиться, но женщина продолжает обзывать украинцев.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
Стоит отметить, что нападение граждан России на украинцев в разных странах - не редкость. Особенно часто это происходит в курортных местах.
Ранее мы рассказывали о том, что в Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил их в фашизме.
А также мы писали о том, что россияне в Европе массово "косят" под украинцев - покупают обложки на паспорт с тризубом и учат украинские приветствия.
Еще мы сообщали о том, что в Кишиневе фанатка "русского мира" устроила истерику из-за того, что ее не пустили в клуб.