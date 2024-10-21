Дьомін зізнався, чи був у нього роман з Лесею Нікітюк, і висловився про секс з Мішиною

Зі слів знаменитості, у нього не було романтичних стосунків з Лесею, оскільки вони дуже різні.

"Вона така дівчина, яка часто змінює настрій, а мені не дуже подобаються саме такі дівчата. Останнім часом я говорю, що для мене важливо в стосунках - не лікувати людину, не змінювати її під себе. Зараз у мене є вільні стосунки і це людина така, яка вона є і яка мені підходить, і якій я підхожу. І от ми йдемо паралельно. Для мене це важливо, щоб пара йшла паралельно", - висловився Дьомін.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також у Слави поцікавилися стосовно його близького спілкування з акторкою Ксенією Мішиною. Cвого часу парі приписували роман.

"Мені цікаві були стосунки, Ксенії - не дуже. Я запропонував Ксенії стосунки, вона сказала, що вона до них не готова, прям от до серйозних стосунків", - зізнався радіоведучий.

А ось на запитання про секс з артисткою Слава відповідати не став.

"Це не твоя справа, був секс чи ні", - сказав Дьомін Наталії Тур.

Коли почалися чутки про роман Дьоміна з Мішиною

Чутки про роман знаменитостей з’явилися наприкінці 2023 року. Тоді пара неодноразово зустрічалася для спільних прогулянок з дітьми і навіть транслювала це у себе в соцмережах. Однак вже через деякий час Слава перестав публікувати світлини з Ксенією.

Пізніше він зізнався, що дійсно відчував симпатію до Мішиної і їхнє спілкування навіть переросло в початок роману, однак все ж далі стосунки не продовжилися.

Ксенія Мішина і Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)