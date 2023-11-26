Дьомін розкрив причину "зашкварів" Потапа: "Не дурачок"

Український блогер Слава Дьомін висловився про Олексія Потапенка (Потапа) та його поведінку. Останнім часом репер дивує фанів, а багатьом цікаво, у чому ж причина такої поведінки.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про Потапа Дьомін поділився в інтерв'ю для проекту "Неймовірна правда про зірок".

"Не дурачок"

Говорячи з журналісткою, Дьомін пригадав про Потапа й зазначив, що вже багато разів кликав його на інтерв'ю. Втім, репер на запрошення не реагує. На думку Дьоміна, рано чи пізно Потап усе ж дасть інтерв'ю, а ось кому саме - ніхто не знає.

Після цього журналістка спитала, чи є в репера шанс не реабілітацію або ж він "повністю зашкварився". Дьомін поділився власною думкою й зазначив, що має дві версії, які б могли пояснити дивну поведінку Потапа.

Що Дьомін думає про Потапа (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Я спілкувався з багатьма маркетологами і продюсерами в українському шоу-бізнесі та багато хто сходиться на думці, що, ну дивись, Потап же ж не дурачок. Тому тут два варіанти: або він ще поки що не зрозумів, що шоу-бізнес трошки інакше працює, або це дуже хороша промо-компанія для чогось великого і вибухового", - заявив блогер.

"Зашквари" Потапа

Репера почали критикувати ще на початку повномасштабної війни,яку проти України у лютому 2022 року розв'язала РФ. Тоді Потап обурив суспільство тим, що опинився за кордоном. При цьому він видав, що дуже хвилюється за Україну, а тому навіть "заочно вступив до ТрО".

На тлі цього його дружина Настя Каменських пояснювала, що існують "вагомі причини", через які репер не повертався до України.

А згодом Потап випустив пісню "Волонтер", у якій деякі слухачі почули образливі натяки про тих жінок, які допомагають військовим. Репер іноді повертається до України, але нещодавно він почав ще більше епатувати публіку.

Він записує дивні відео у TikTok, на яких показує пародії на Каменських та жартує. Співачка Анастасія Приходько зазначала, що у продюсера варто "забрати телефон". А нещодавно блогер Богдан Беспалов розповів, як Потап "відпочиває з росіянами" в ОАЕ.