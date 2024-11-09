Дьомін гостро відреагував на смерть Узелкова та пригадав скандали з боксером: "Відверто погрожував"

Відомий ведучий зробив неочікувану заяву про Узелкова

Дьомін спочатку "запостив" новину про смерть боксера, а лише потім розповів, що думає про нього. За словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий характер. Про це ходило чимало чуток, а сам Слава "нарвався" на конфлікт зі спортсменом після того, як взяв інтерв'ю у Марини Боржемської - його колишньої дружини.

"В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив на загал, бо розумів, що це говорить не Вʼячеслав, а його поранена душа", - заявив Дьомін.

Також ведучий зізнався, що думав про Узелкова. За словами Дьоміна, боксер міг "боротися сам з собою".

"Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього. У такому випадку я завжди кажу: "якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе?". Бо так можна боротись все життя, а воно (як виявляється) коротке і непередбачуване", - резюмував Слава.

Допис Дьоміна (скріншот)

Від чого помер Узелков

Про сумну новину стало відомо 9 листопада. Причина смерті Узелкова поки що невідома, її не оприлюднили офіційно.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Втім, відомо, що у 2012 році спортсмен переніс інсульт. А у квітні цього року його прооперували. У жовтні Узелков розповів про свою інвалідність та навіть показав пенсійне посвідчення.