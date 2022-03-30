UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты: собаку разорвало на куски

Дом дедушки Маши Фокиной обстреляли оккупанты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

28 марта обстреляли дом бывшего премьера Украины Витольда Фокина. Его внучка - украинская певица Маша Фокина рассказала, как все произошло.

Об этом артистка написала в Instagram.

Семью Фокиной лишили дома

В дом семьи Фокиной попали обломки двух ракет. Как рассказала сама певица, половина жилья была уничтожена.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация?" Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях?" - написала она.

Фокина рассказала, что из-за обстрелов погибла любимая собака семьи.

"Погибла наша собака, которая пыталась спрятаться под лавочкой, на которой любит сидеть мой дедушка и бабушка. Собаку разорвало на куски", - с горечью написала Маша.

Дом семьи Маши Фокиной уничтожили оккупанты (фото: instagram.com/mashafokina)

Отметим, что сама Маша с сыном проживает сейчас в США, откуда она часто приезжала в Украину.

Как мы ранее писали, дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину