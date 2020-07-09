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Под дом экс-главы НБУ Смолия подбросили похоронные венки и гроб (фото)

Четверг 09 июля 2020 09:37
Под дом экс-главы НБУ Смолия подбросили похоронные венки и гроб (фото)
Яков Смолий сообщил об инциденте (фото: facebook com NationalBankOfUkraine)
Автор: Людмила Жукова

Неизвестные оставили у дома Якова Смолия похоронную атрибутику

Под дом бывшего главы Нацбанка Украины Якова Смолия, который уволился на прошлой неделе из-за "политического давления", подбросили гроб и похоронные венки. Об этом бывший чиновник сообщил в своем Twitter.

Смолий показал фото и написал под ним "без комментариев".

Под дом экс-главы НБУ Смолия подбросили похоронные венки и гроб (фото)

Этот инцидент прокомментировали в команде Национального банка.

"Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз. "Эта мирная "акция" (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, чиновников и экс-чиновников... бинго! - Национального банка Украины. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра утром? Или уже с понедельника?", - написали в НБУ.

Напомним, что Яков Смолий написал заявление об отставке на прошлой неделе и сообщил, что на него оказывали сильное давление.

Как мы ранее писали, сотрудники Нацбанка заявили о травле со стороны нардепов.

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