Должны знать все: медсестра поделилась странными симптомами Covid-19

Коронавирус 2020 удалось побороть 24-летней медсестре Кристин Едкин и она решила поделиться странными симптомами о которых мало кто знает. Об этом пишет издание "Mirror".

Сначала у Едкин начались сильные боли в голове, позже - разболелась спина. Первое время девушка все списывала на работу, однако на третий день боли распространились по всему телу.

Девушка начала терять обоняния. Что странно, ни высокой температуры, ни кашля не наблюдалось. Уже вечером у нее внезапно возникли боли в груди и она стала слегка задыхаться во время движения.

На четвертый день боли постепенно начали исчезать, однако появился легкий кашель, а чувство вкуса - исчезло. На пятый день ситуация оставалась стабильной, однако через неделю все изменилось.

Едкин вернулась к своей работе, ей стало гораздо лучше, симптомы начали постепенно проходить. Девушка на своем примере показала, что признаки заболевания у каждого могут проявляться по-разному, поэтому стоит быть осторожнее и прислушиваться к своему организму.

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