Как должны работать магазины после карантина: Комаровский назвал 12 правил

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 11 мая. После чего, правительство должно ослабить карантинные мероприятия в несколько этапов. Доктор Комаровский поделился полезными советами, касательно работы магазинов в таких условиях.

По словам эксперта, эти правила работы магазинов действуют на Кипре, где потихоньку все начинает открываться. Об этом Евгений Комаровский рассказал в своем Telegram-канале.

1. Перед входом в магазины должны быть антисептики, которыми посетители обязаны обработать руки, прежде чем войти. Если двери открываются автоматически, то антисептик может находиться внутри торгового помещения. Если посетителям придется открывать двери, взявшись за ручку, то потребуются два антисептика: перед входной дверью и после нее.

2. Сотрудники магазинов должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком сразу же после прихода на работу и перед тем, как уйти домой.

3. Торговые помещения нужно регулярно проветривать. Лучше избегать использования кондиционеров. Если без них не получается, то надо использовать забор свежего воздуха с улицы, а не режим циркуляции уже имеющегося в помещении воздуха.

4. Уборка торговых помещений с использованием дезинфицирующих средств должна быть ежедневной. Особое внимание следует уделять обработке дверных ручек, поверхностей мебели, к которым часто прикасаются люди, туалетов и пола. Следует избегать скопления людей в туалетных комнатах с несколькими кабинами.

5. На каждого сотрудника магазина и посетителя выделяется по 8 квадратных метров.

6. В небольших магазинах действует правило "Один посетитель внутри, остальные ждут снаружи". Рекомендуется повесить на входной двери предупреждение о том, что в магазине действует такое правило.

7. Магазины с большими торговыми площадями должны на входной двери поместить табличку с максимальным числом покупателей, которые могут находиться внутри.

8. Следует использовать дистанцию в два метра как между продавцом и покупателем, так и между покупателями.

9. Сотрудники магазинов, которые напрямую контактируют с покупателями, должны всегда носить маски. Обязанность следить за тем, что продавцы носят маски, лежит на работодателе.

10. Если в магазине есть примерочные кабинки, то в них должна проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств. Следует избегать скопления людей в примерочных.

11. Оплачивать покупки лучше кредитными картами, чем наличными. Однако магазины обязаны принимать к оплате как кредитки, так и наличные.

12. Каждый посетитель магазина перед входом должен обработать руки антисептиком и надеть одноразовую маску. Еще раз обработать руки дезинфицирующим средством следует перед выходом из магазина.

Напомним, что Комаровский рассказал, стоит ли во время коронавируса использовать противогаз.