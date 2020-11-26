Должен был догадаться: из Украины выгнали сотрудника путинского телеканала (видео)

В Украину пытался въехать оператор российского пропагандистского телеканала Russia Today, который посещал оккупированный Крым. Пограничники не пустили в страну сотрудника Кремль-ТВ, который также получил запрет на 3 года на въезд на территорию Украины.

Об этом 26 ноября передали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что гражданин РФ 1971 года рождения намеревался попасть в Украину на авто и ехал чрез пункт пропуска "Кучурган" под Одессой.

По словам мужчины, он собирался транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Во время паспортного контроля сработала база данных - оказалось, что у пограничников в отношении сотрудника росСМИ уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного Россией украинского полуострова.

Выяснилось, что в Крым он прилетал на самолете из РФ, и занимался видеосъемкой на захваченной территории Украины для телеканала Russia Today.

"Я должен был догадаться, что будет проверка", - отметил мужчина во время общения с украинскими пограничниками.

Видео: Пограничники не пустили в Украину оператора Russia Today

Как рассказали в ГПС, за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцу отказали в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

Оператору Russia Today запретили въезд в Украину на 3 года (фото: dpsu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что известного блогера и знаменитого российского телеведущего не пустили в Украину.

Напомним, недавно в Украину не пустили венгерского топ-чиновника за ведение агитации на местных выборах в Украине.