Доллар упал, а цены растут: эксперты назвали неожиданную причину

Цены на продукты в Украине удерживаются на прежнем уровне и даже растут, хотя доллар неоднократно побил собственный рекорд в снижении. За первую неделю октября курс доллара скакнул с 24,08 до 24,88 грн, и многие заговорили о начале осенней девальвации. Но уже с понедельника курс снова снизится. Эксперты рассказали, почему цены на продукты "не реагируют" на скачки доллара, передает "Сегодня".

Статистика и ответственные чиновники не перестают повторять: инфляция все еще выше целевых отметок и никак не хочет снижаться. К сентябрю годовая инфляция все еще составляла 8,8%, в то время как, по прогнозам Нацбанка, к концу третьего квартала она должна была уже замедлиться до 7,7%, а к концу года – до 6,3%.

В большинстве случаев рост цен на те или иные товары объясняется подорожанием доллара. Как правило, это касается импортных товаров, но и многие украинские производители часто "реагируют" на доллар (экспортных товаров, энергоемких, тех, в которых есть импортная составляющая и т. п.). Но в этом году доллар падает, а цены при этом не то что не снижаются, а зачастую продолжают расти. Причем на некоторые товары – довольно существенно. Эксперты считают, что стабильный рост цен связывается с закладываемой стоимостью товара. В странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют - нестабильный.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что из-за нестабильного курса поставщикам приходится закладывать максимально допустимый курс, чтобы не потерять бизнес.

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыль потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – объясняет экономический эксперт.

Как курс доллара влияет на стоимость товаров украинского производства

Анализируя последние тенденции в сентябрьском "Макроэкономическом и монетарном обзоре", НБУ констатирует: "Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали ускоряться (до 10,9% г/г). В частности, более высокими темпами росли цены на продукцию животноводства. Так, существенно ускорился рост цен на молоко, а также говядину и свинину из-за сокращения поголовья и усиления внешнего спроса. Кроме того, значительно замедлилось удешевление яиц (до 7,0% г/г). Более высокими темпами росли цены на овощи, прежде всего за счет ускорения роста цен на картофель (до 96,1% г/г), обусловленного низким ее урожаем".

Однако Алексей Дорошенко говорит, что на доллар ориентируются и украинские производители, причем практически все.

"Импортная составляющая есть практически во всех товарах, в том числе произведенных в Украине. У нас нет ничего, что бы было привязано исключительно к нашей стране. Даже в украинской капусте, причем немаленькая. Это удобрение, бензин и дизтопливо, посевной материал, сельскохозяйственная техника и т. д. Таких валютных факторов гораздо больше, чем гривневых, в производстве практически любой продукции", – говорит Алексей Дорошенко.

Алексей Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривна", – говорит Алексей Дорошенко.

По прогнозам эксперта, инфляция по итогам года в Украине составит 7-7,3%.

Эксперты также считают, что на текущий момент экономика Украины настолько нестабильна, что вне зависимости от того, насколько еще упадет доллар, цены понижаться не будут.

Напомним, что ранее эксперты удивили прогнозом по курсу доллара до конца осени.