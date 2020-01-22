Доллар продолжит расти: эксперты ошарашили прогнозом

Курс доллара в Украине может продолжить расти в ближайшее время. Несмотря на стабилизацию после праздников, аналитики дают не слишком оптимистичный прогноз для гривны, которая прекратила свое рекордное укрепление после 27 декабря 2019, когда НБУ выкупил на аукционе 700 млн долларов.

Так, 22 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,26 грн за доллар и 26,97 грн за евро. А в обменных пунктах на 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 24,40 гривен за доллар.

"На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,%", - утверждает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, рост доллара к гривне с конца декабря 2019 с некоторыми перерывами замедляется. Об этом может говорить изменение курсов в средине нынешней недели - если на межбанке доллар рос, то на наличном рынке наоборот - умеренно снижался.

Однако в краткосрочной перспективе рост доллара еще может быть продолжен, - уверен Иосуб.

На ближайшую неделю ожидаем увеличения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках - по 24,3−24,6 грн", - прогнозирует аналитик.