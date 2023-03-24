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"Доліна між надгробками повзе": Максим Галкін висміяв російських артистів, які підтримують війну (відео)

Максим Галкін (фото: dialog.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Комік Максим Галкін жорстко висміяв артистів-путіністів під час свого концерту в США. Гуморист пройшовся по одеситці Лариси Доліній, Поліні Гагаріній, Сергію Лазарєву та Shaman.

Відео з виступу Галкіна поширилося в соціальних мережах.

Що сказав Галкін про путіністів

Під час свого виступу артист, який визнаний іноагентом РФ, "порвав" публіку жартами про російських відомих людей, які стали на бік Путіна. У своєму монолозі він згадав Ларису Доліну, яка родом з Одеси, Поліну Гагаріну, Сергія Лазарєва та Shaman.

Останній є автором пропагандистської пісні "Встанем", яку Галкін не зміг обійти стороною.

"От він зараз ходить: "Встанем! Встанем!" Буде суд в Гаазі, співатиме: "Сядем!". ЛГБТ-група до нього приєдналася, стоять позаду, допомагають, прилаштувалися. Лазарєв тут же, і Гагаріна: "Встанем!". Обличчя перекошені. Мені такий страшний сон після цього наснився", - каже Галкін.

Він жартував про сон, який йому нібито наснився.

"І руки так і лізуть до мене. Бачу, вже Доліна поміж надгробками повзе. І я до церкви побіг, перед вівтарем на коліна бухаюсь. Бачу, батюшка службу веде, але він спиною до мене. Я кажу: "Пробач мені, господи, що я їх всіх зображував, Путіна перекривлював, над Медведєвим сміявся, висміював Рогозіна, Скабєєву, Симонян. Прости, Господи". Смикаю батюшку за рясу. А він так повертається і говорить: "Бог простить, а я не прощу! Гойда!". А це Охлобистін", - продовжив висміювати пропагандистів Галкін.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росії на території України Максим Галкін з Аллою Пугачовою підтримали України та виїхали за кордон. За цей час вони допомагали українським біженцям фінансово та розповідали правду про Україну.

Раніше ми розповідали, на кого перетворилася пропагандистка з Одеси Ларіса Доліна.

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