Как долго украинцам придется носить маски: врач-инфекционист дала ответ

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 5 449 человек, из которых 141 умерли. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве. Из-за карантина украинцам пришлось носить маски. Врач-инфекционист Оксана Чемич рассказала, как долго придется носить маски.

По слухам, правительство Украины может продлить карантин до 11 мая. При этом врач отметила, что снимать ограничительные меры до этого времени вряд ли стоит.

"Сейчас мы готовимся к большему наплыву пациентов. Количество больных каждые 4-5 дней в Украине удваивается. Я понимаю, что с экономической точки зрения страна значительно страдает. Но как инфекционист, считаю неуместным и противоречивым вопрос выхода из карантина. Никаких оснований для этого нет", - сказала она и интервью изданию "Апостроф".

Специалист считает, что если Украина выйдет из карантина раньше, то в стране появится очень большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Кроме того, при таком наплыве больных медицинская система не справится. В результате будет много тяжелобольных и смертей.

По ее словам, главная задача карантина - замедлить темпы передачи инфекции, чтобы не было такого, что все заболели одновременно. Врач также считает, что пандемия не закончится в течение 1-2 месяцев, а вирус будет циркулировать как минимум до конца 2020 года.

При этом в дальнейшем вирус также никуда не денется и с периодичностью будет появляться, как вирус гриппа.

Напомним, что обнаружен основной способ передачи коронавируса, который передают бессимптомные больные.