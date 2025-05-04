Доленосні й небезпечні дні нового тижня: астролог озвучила точні дати та важливі поради

Новий тиждень (з 5 по 11 травня) буде щедрим на важливі астрологічні події. Лише 6 травня стане добою, коли планети та світила не впливатимуть на наше життя.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на тиждень й озвучила важливі поради.
"Стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - попередила астролог.
За словами астролога, у вівторок настане один з найвдаліших періодів для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення ділових угод, проведення торгових операцій, початку будівництва, для апеляцій, винесення судових рішень.
День веселощів, радості, занять з дітьми, справедливості, вдячності. Рекомендується більше бути у суспільстві, відпочивати, робити подарунки, але робити коштовні покупки не бажано.
"З 09:09, 8-го травня, до 10:52, 10-го травня за київським часом, Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, буде у руйнівному градусі Лева. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - розповіла Соловйова.
"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу.Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її", - додала вона.
Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.
Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Тельця. Він буде перебувати в другому знаку Зодіаку до 26 травня 2025 року.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - зазначила астролог.
"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, взаємовідносинами, індустрією краси, творчістю, мистецтвом", - додала вона.
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