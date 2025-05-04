Доленосні й небезпечні дні нового тижня: астролог озвучила точні дати та важливі поради

Новий тиждень (з 5 по 11 травня) буде щедрим на важливі астрологічні події. Лише 6 травня стане добою, коли планети та світила не впливатимуть на наше життя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на тиждень й озвучила важливі поради.

5 травня - найнесприятливіший день тижня

"Стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - попередила астролог.

Цього дня не варто:

купувати щось значуще

звертатися за допомогою: можуть відмовити, пообіцяти, але набрехати, або ж дати не те, що треба

довіряти ідеям і пропозиціям, що з'явилися в цей час - вони виявляться безперспективними, вимагатимуть більше зусиль, ніж принесуть результатів.

7 травня - один з найсприятливіших днів травня

За словами астролога, у вівторок настане один з найвдаліших періодів для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення ділових угод, проведення торгових операцій, початку будівництва, для апеляцій, винесення судових рішень.

День веселощів, радості, занять з дітьми, справедливості, вдячності. Рекомендується більше бути у суспільстві, відпочивати, робити подарунки, але робити коштовні покупки не бажано.

8-10 травня - Марс у руйнівному градусі Лева

"З 09:09, 8-го травня, до 10:52, 10-го травня за київським часом, Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, буде у руйнівному градусі Лева. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - розповіла Соловйова.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу.Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її", - додала вона.

Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.

Треба уникати:

ледарства та легковажності

марнославства та марнотратства

демонстративності та пристрасності

надмірної азартності

комплексів.

11 травня - Меркурій здійснює інгресію до знаку Тельця

Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Тельця. Він буде перебувати в другому знаку Зодіаку до 26 травня 2025 року.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - зазначила астролог.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, взаємовідносинами, індустрією краси, творчістю, мистецтвом", - додала вона.