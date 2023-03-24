Долав 42 км за 2,5 години: на війні загинув відомий український спорстмен-марафонець (фото)

Що відомо про українського атлета

Андрій народився та виріс у Києві. У 2001 році він став випускником КПІ. Хлопець пов'язав своє життя зі спортом у 2013 році, коли став членом команди Run Ukraine, де займався організаційними питаннями.

У Щербанівського був власний рекорд - він пробігав 42 км за 2 з половиною години!

Марафонець Андрій Щербанівський (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

У 2016 році він став добровольцем і перебував у зоні АТО. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій знову взяв до рук зброю, щоб захищати свою землю.

23 березня марафонець загинув у бою на лінії зіткнення з росіянами. У 44-річного Андрія залишилися дружина та двоє дітей.

"На нього завжди можна було покластися. Ми 10 років організовували марафон, і Андрій був невід'ємною його частиною, певно, що ключовою. Він та його дружина", - розповів засновник київського марафону в коментарі УП Дмитро Черніцький.

Після 24 лютого в Україні загинули 262 спортсмени (фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)