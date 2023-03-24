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Долав 42 км за 2,5 години: на війні загинув відомий український спорстмен-марафонець (фото)

Андрій Щербанівський загинув на війні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Спортсмен Андрій Щербанівський загинув у бою з окупантами на лінії зіткнення. У 2016 році він брав участь в АТО, а потім знову долучився до лав ЗСУ. В Андрія залишилися дружина та двоє дітей.

Про це повідомляють на сайті проєкту "Янголи спорту".

Що відомо про українського атлета

Андрій народився та виріс у Києві. У 2001 році він став випускником КПІ. Хлопець пов'язав своє життя зі спортом у 2013 році, коли став членом команди Run Ukraine, де займався організаційними питаннями.

У Щербанівського був власний рекорд - він пробігав 42 км за 2 з половиною години!

Марафонець Андрій Щербанівський (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

У 2016 році він став добровольцем і перебував у зоні АТО. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій знову взяв до рук зброю, щоб захищати свою землю.

23 березня марафонець загинув у бою на лінії зіткнення з росіянами. У 44-річного Андрія залишилися дружина та двоє дітей.

"На нього завжди можна було покластися. Ми 10 років організовували марафон, і Андрій був невід'ємною його частиною, певно, що ключовою. Він та його дружина", - розповів засновник київського марафону в коментарі УП Дмитро Черніцький.

Після 24 лютого в Україні загинули 262 спортсмени (фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)

Раніше ми розповідали про київський спортклуб, який не пустив військових у душ і втрапив у скандал.

Читайте також про українську чемпіонку світу з боротьби, яка вступила до штурмової бригади Нацполіції.

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