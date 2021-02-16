UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Доктор рассказала о повторном заражении COVID-19: антитела не спасают

Автор: Styler

Коронавирусом можно заразиться повторно, даже если у вас уже есть антитела G.

Об этом в эфире "7 канала" рассказала врач-фтизиопульмонолог Оксана Молодая.

"У нас есть данные от Всемирной организации здравоохранения, что люди, которые имеют определенный титр иммуноглобулинов G, среди них уже регистрируются повторные заболевания среди носителей антител. И это еще раз подчеркивает необходимость вакцинации от коронавируса", - рассказала Оксана Молодая.

Она вспомнила недавний диалог в сети, где ведущий инфекционист Ольга Голубовская рассказывала, что людей не нужно прививать от коронавируса, пока у них в крови сохраняются антитела.

"Но этих антител оказывается недостаточно. Во-первых, у тех людей, которые переболели коронавирусом, очень сильно отличается титр антител. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Поэтому этого недостаточно, чтобы противостоять такому вирусу как Sars-cov. Пока мы не можем сказать, будет ли повторное заболевание коронавирусом протекать у человека более легко. Это все зависит от того, как человек перенес первый эпизод болезни", - рассказала медик.

Оксана Молодая подчеркивает необходимость вакцинации для практически всех групп населения в Украине.

Как мы писали ранее, названы новые даты поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Коронавирус влияет на мозг: ученые рассказали, как этого избежать
Как и где украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19
Прогноз погоды