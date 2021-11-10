Доктор рассказал, почему от некоторых вакцин от COVID людям становится плохо: связано со страхом

Почему люди теряют сознание после прививки

Медик считает, что это связано совершенно не с качеством вакцины, а со страхом человека.

"То, что люди могут терять сознание после того, как они сделали вакцинацию - это может и не зависеть от вакцины. Эти состояния чаще всего связаны со страхом. То есть из-за психоэмоциональных переживаний, которые испытывает человек перед страхом инъекции, вакцинацией, потому что есть определенные опасения, связанные с мифами", - считает Лапий.

Врач напомнил, что некоторые люди от вида крови падают в обморок. Очень часто это мужчины. То есть сам факт инъекции или капли крови может привести к потере сознания.

Реакции на вакцину

Конечно же есть и реакции на вакцину в виде озноба и температуры, но это все очень индивидуально и не обязательно, что у всех людей будут побочные эффекты. Лапий напомнил, что "побочки"- это реакция иммунной системы на вакцину.

"Если говорить о реакциях в виде повышения температуры, гриппоподобного симптома, когда есть ломота, озноб, то это реакция иммунной системы на вакцинацию. И это демонстрирует распознавание иммунной системой того, для чего и формируется иммунный ответ. То есть, это рассматривается как вариант нормы", - сказал медик.

Что такое иммунный ответ

Иммунный ответ — это сложная многокомпонентная, кооперативная реакция иммунной системы организма, индуцированная антигеном, уже распознанным как чужеродный, и направленная на его элиминацию. Явление иммунного ответа лежит в основе иммунитета.