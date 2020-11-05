Доктор рассказал, почему антибиотики на раннем этапе COVID-19 запрещены

Врач рассказал про антибиотики при коронавирусе (коллаж РБК-Украина)

Киевский инфекционист рассказал, почему нельзя применять антибиотики в первые дни коронавируса

Доктор Евгений Дубровский, работающий в Киевской клинической больнице №4, рассказал, почему антибиотики в ранней фазе коронавируса абсолютно не работают. Об этом он написал на своей Facebook-странице. Медик еще раз напомнил, что ни в коем случае нельзя прописывать самому себе антибиотики без назначения врача. Это может обернуться трагедией.

Если принимать антибиотики без показаний для этого, может возникнуть тромбообразование и отек легких. Состояние резко ухудшится.

"Они никак не действуют на вирус. Это знают все. Однако прием антибиотика в ранней фазе коронавирусной болезни не просто нецелесообразен. Как показали наблюдения - это опасно.У каждого из нас в организме живут множество микроорганизмов - условно патогенных. При приеме АБ начинается массовая гибель бактерий и высвобождения в ткани и кровь липополисахаридов. Эти и другие компоненты бактериальной стенки и внутреннее содержание бактерий служат дополнительным стимулом для миграции иммунных клеток в ткань легких", - написал Дубровский.

Медик отметил, что если беспричинно принимать антибиотик, вскоре организм может выработать к нему толерантность и он просто не будет никогда действовать.

"Кроме того, бесконтрольный прием АБ, приближает страшную проблему популяции в целом: антибиотикорезистентность. Это сложное слово несет в себе тревожный мессенд - если бактерии научатся защищаться от АБ - в будущем мы останемся беззащитными! Неэффективные лекарства - роковая плата за нерациональное использование серьезных препаратов", - предупредил доктор.

Врач рассказал, что если на 6 день лечение от коронавируса не помогает - вам нужно обратиться к семейному врачу. Тот направит на анализ крови и дальше решит, нужен вам препарат или нет.

Как мы ранее сообщали, доктор Дубровский рассказал, в чем состоят главные отличия коронавируса от гриппа.